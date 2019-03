Lapsed kiusavad meelelahutuseks meest

Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste rääkis, et politsei on välja selgitanud lapsed, kes neid kõnesid tegid, ning vestelnud nende ja nende vanematega. “Kohtumiste eesmärk oli lastele selgitada, et selline käitumine ei ole inimlik,” täpsustas Tammiste. “Helistamine oli laste jaoks meelelahutus,” jätkas maakonna politseijuht. “Noorsoopolitseinikud tegelevad selle juhtumiga edasi. Politsei on juhtunust teavitanud kohalikku omavalitsust.”