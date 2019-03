Kaitseliit läheb üürniku leidmiseks Tapa malevkonna hoonega uuele ringile

Ta märkis, et potentsiaalsel üürnikul tuleb arvestada investeeringutega hoone põhitarinditesse: küttesüsteemi, mis tuleb täielikult välja ehitada, ja võibolla ka uste-akende vahetusse. Ivanovi kinnitusel on tulevasel üürnikul võimalik tehtavad investeeringud üürihinnast maha arvestada.

“Viru maleva eesmärk on ikkagi seda hoonet säilitada, sest see on antud Kaitseliidule tagasi kui perspektiivne malevkonna hoone. Kuna finantsid on piiratud, siis praegu püüame maja pigem säilitada ja leida sinna sobiliku rentniku, kes teeb koostööd nii Kaitseliidu kui ka kaitseväega Tapal,” lisas haldusjuht.