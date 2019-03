Nii mõneski poes saab toitu oma karpi osta

“Uurisime alustuseks veterinaar- ja toiduametist, kuidas nad sellele vaataks. Tean, et nad on varem oma väljaütlemistes maininud, et neil põhimõttelist vastuseisu pole. Küll aga tähendab see müüjale ehk meile teataval määral suuremat enesekontrolli. Peame tagama, et oma karbiga tulevad kliendid oleks teadlikud sellest, et karp peab olema puhas ning kas see nende kodune karp ikka sobib näiteks kuuma toidu pakendamiseks. Sellekohase selgituse oleme ka klientidele teeninduslettidesse üles pannud,” selgitas Bats.