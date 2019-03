Käsmu püüab aasta küla tiitlit

MTÜ Käsmu Külaselts juhatuse liige Virge Ong leiab, et põhjust tiitlit püüda on külal rohkem kui küll – Käsmu küla on Eestis ainulaadne. Koostöös Peep Veedlaga toimuvad suviti külas tähtsad kultuuriüritused nagu kontserdisari “Kaunid kontserdid Käsmus” ja Viru Folk. Küla kaunistavad heledates toonides uhked kaptenite majad. “Minu arust on külamiljöö ja kogukonnategevus astunud viimasel ajal suure sammu edasi,” lausus Ong, lisades, et oma panuse sellesse on kindlasti andnud Võsu–Käsmu kergliiklustee, mille ehitamist vedas eest omaaegne Vihula vald. “Ma näen selles külas elujõulisuse tõusu,” ütles ta.