Metsaoksjoni tulud suunatakse Rutja lennuvälja korrastamisse

Viru maleva haldusjuht Liivika Ivanov lausus, et metsa tehakse eelkõige Kaitseliidu väljaõppelisel ja riigikaitselisel eesmärgil, mitte pelgalt tulu teenimiseks.

“See on suur maa-ala, mille haldamine ja hooldamine on keeruline. Tahaksime seda rongi liikuma saada ning hakkame kuskilt pihta, et asjal paremini silma peal hoida.”