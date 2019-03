Georg Wilhelm Friedrich Hegel on öelnud, et ajaloost õpime seda, et inimene ei õpi ajaloost. Seda kinnitab fakt, et meie ajalugu sisaldab ohtralt nii heade kui halbade sündmuste korduvaid mustreid. Iga uus põlvkond loodab, andes hinnangu varem toimunule või meenutades kogetut, et nemad ei korda inimkonna eksimusi. Samas tekib tõlgendamise küsimus, mis on eksimus ja mis mitte.