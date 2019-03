Seitse olulist hetke, mis andsid elule uue suuna

“Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga, väga ilus,” ütleb Jaan Tätte laulusalm. Unustamatuid hetki on Rakvere mees Guldar Kivro oma meremeheameti jooksul tublisti kogunud. Näiteks on ta kõrvalt näinud mastaapset salakaubavedu, kündnud merd 17-meetristes lainetes ning juhendanud Istanbuli lennujaamast terroristide eest põgenevat kolleegi.