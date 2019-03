Elu saavutusega sai hakkama Eesti esimaletaja Kaido Külaots, kes 42-aastasena võitis ülitugeva 101 osavõtjaga maleturniiri Moskva Aeroflot Open. Kaido mängis terve turniiri targalt ja hästi. Tänapäeva tippmales on üliraske vastast ületada, kui see vaid viigile mängib. Enamik nimekaid vastaseid tuli Külaotsa riskeerivalt võitma, kuid kõik pingutasid üle ja said karistada.