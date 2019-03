Tahumatut kergust toob võluv duo

Muusikud ise on kõnelnud nii: “Me kohtusime EÜE-s Saaremaal Pöide kiriku õuel aastal 1984. Me oleme seltsimehed. Seltsimees on tegelikult väga lahe väljend, sest seltsimees on selline mees, kellest on seltsi. Võib ju ka öelda seltsiline, aga seltsimees on täpsem ja parem. Südamesõbrad me ei ole ja Taara olgu tänatud selle eest! Võrreldes seltsimehega on sõbraga alati jama. Sõbra peale vihastad, oled riius, jagad tema kannatusi, elad üle tema muresid, pereelu kriise, laste haiguseid ... Seltsimehega oled lihtsalt heas seltskonnas. Alati on temaga lahe koos olla! Pea 35 aasta jooksul heas seltsimehelikus suhtes olemine on puhas rõõm. Selle aja jooksul koos kogetut ja kogutut teile lavalt jagamegi. Rõõmuga ja täie lauluga!”