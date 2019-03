Suur õnnemäng – koolijuhid otsivad juba sügiseks õpetajaid

Sügiseks oli aga asendus leitud. Ametikohal hakkas tööle kaks õpetajat. Üks neist – Tartu ülikooli magistrant Mart Kiis – on nüüd pool aastat kahel päeval nädalas tahvli ees olnud. Ta tunnistas, et alguses oli raske. Keerulisimaks nimetas ta taustatöö mahukust, kuid märkis, et teda paelub võimalus end arendada. “Ametis on väljakutseid ja iga päev paneb mind uutmoodi proovile,” lausus ta. Direktor Katrin Murakas võib rahulikult hingata. “Sel sügisel on Lasila koolil õpetajad olemas,” teatas ta. Kuigi Mart Kiis ei tea, mis on tema järgmised valikud, on tal tahe jätkata.