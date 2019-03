Nädala kaja: Houdini tembutab taas

Kadunud on õpetajad paljudest koolidest. Rääkimata Eesti õpetajapõuast, on Lääne-Virumaalgi hulk koole olukorras, kus lastel peavad vaat et tunnid ära jääma, sest klassi ette pole saata kedagi. Põhjuseid on kümneid, fakt aga jääb faktiks. Õpetajate hulgast, keda igal aastal juurde on tarvis, suudab õpetajakoolitus tagada alla poole. Koolides puudu olevast massist asub pedagoogiks õppima ainult 55 protsenti, aga osa alustajaid loobub õpingutest peagi: nõnda tuleb ülikoolist välja küllalt väike hulk õpetajahakatisi, kes hea tahtmise korral täidavad vähem kui pooled tühjadest tahvliesistest.

Hullem veel – kaduda võib koguni mõni kool, sest sealt kaovad lapsed kui vitsakesed vette. Hiljuti selgus, et Põlula koolile kehtestatud õpilaste piirmäärast võib ainult igatsevalt kõnelda, sest lapsi on seal vähem kui pool sellest arvust, mis õppeasutuse püsimajäämiseks vajalik on. Neid lapsi ega olematuid õpetajaid politsei juba kohale ei too.

Kas mul õnnestub see ükski pilet saada? Sel nädalal sain selle ühe pileti mina ja väidan täitsa liigutatult, et üks, mis kadunud ei ole, on eesti film.

Puhas töö on tehtud Rakvere Teatrikinos: kadunud on kõik “Tõe ja õiguse” piletid. Midagi müstilist siin pole ega ole kaotuski igavene, lihtsalt tühjade pihkudega kurvad inimesed varuvad kannatust ja ilmselt värskendavad kino kodulehte ikka ja jälle: kas tuleb veel linastusi? Kas mul õnnestub see ükski pilet saada? Sel nädalal sain selle ühe pileti mina ja väidan täitsa liigutatult, et üks, mis kadunud ei ole, on eesti film.

Kadunud on aga Veerpalud. Et poeg-Veerpalu ema meiliaadressilt ERR-ile napp vabanduskiri saabus, muutis tragikoomilise olukorra vaid veel naeruväärsemaks. Papa-Veerpalu on haihtunud kui tina tuhka ja sellal kui tema oma kaotsisoleku eest hoolitseb, kaovad tiitlid ja hääbub kuulsus ja au.