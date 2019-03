Kultuuriminister Indrek Saar võib saada sotsiaaldemokraatide uueks juhiks

Kultuuriminister Indrek Saar, keda tavaliselt ühe võimaliku uue erakonnajuhina välja pakutakse, ütles, et praegu on pisut vara veel sellest rääkida.

Mitu poliitikavaatlejat on arvanud, et sotsiaaldemokraatidele oleks juhivahetus mõistlik enne 26. mail toimuvaid europarlamendi valimisi. “See on vaatlejate õigus nii arvata,” kommenteeris Saar.