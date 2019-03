ERM tähistab 110. sünnipäeva peoga

Eesti rahva muuseum rajati 1909. aastal kodanikualgatusena ja see on olnud Eesti üks põhilisi etnoloogiakeskusi nii uurimistöö kui ka õpetamise alal. “Uus, 2016. aastal avatud hoone on saanud rahvusmuuseumi lahutamatuks sümboliks, kuid ERM-i ajalugu ulatub enam kui sajanditagusesse aega. Jakob Hurda ja ülejäänud eesti vaimueliidi initsiatiivil 19. sajandi lõpul alanud kultuuripärandi ja ainelise vanavara kogumiseks ning säilitamiseks rajatud muuseum on 110 aastaga ja uues majas jõuliselt jõudnud tänapäeva,” ütles ERM-i direktor Alar Karis.