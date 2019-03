Teatris vesteldakse “Kinnisest kohtust”

Publiku ees ja publikuga koos on arutlemas “Kinnise kohtu” lavastaja Vallo Kirs, dramaturg Tõnis Parksepp ning filosoofiaõppejõud ja teatrikriitik Valle-Sten Maiste.

Vestlusel osalemine on ­tasuta. “Kindlasti sobib tulla ka siis, kui etendus varem nähtud või lihtsalt on tunne, et neid inimesi tahaks kuulata,” kinnitas Rakvere teatri turundus­spetsialist Laila Talunik.