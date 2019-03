10 ja 50 aastat tagasi

Algas ülevaatus inimeste üldharidusliku taseme tõstmiseks

Et meie olukord töötajate üldharidusliku taseme tõstmisel eriti kiita ei ole, organiseerisid ENSV Ametiühingute Nõukogu Presiidium, ELKNÜ Keskkomitee büroo ja Eesti NSV Haridusministeeriumi kolleegium ülevaatuse, mille eesmärgiks on tõhustada ametiühingu ja komsomoli, asutuste, ettevõtete, ehituste, kolhooside ja sovhooside ühiskondlike organisatsioonide ning administratsioonide tööd inimeste üldharidusliku taseme tõstmisel. Läheneb ju aasta 1970 – üldise 8-kl. hariduse lõpuleviimise aeg.

​Puhast Rauda näkku

“Mul on väga hea meel teid siin näha. Kui tohib, ma teen teist mõne pildi,” alustab Mihkel Raud ja otsib välja fotoaparaadi. “Mu naine alati küsib mu käest, kas rahvast oli. Ta nagu hästi ei usuks, et ...” Lause lõpp kaob publiku naeru sisse. Klõps saab tehtud.

Mees, kelle teose lugemisjärjekorras Lääne-Virumaa keskraamatukogus on sel päeval täpselt sada lugejat, soovitab kohe teada anda, kui jutt muutub liiga kiireks ja arusaamatuks, sest rääkija sõnad ei jõua kiirelt kappavale mõttele järele, või räägib ta aiaaugust, mitte aiast. Alustab Mihkel Raud ajast paar-kolm aastat tagasi Inglismaal, kus ta magistrantuuriaastal Londonis ei saanud raamatupoodides üle ega ümber rokibiograafiate sektsioonist. “Igast bändist, kes paar-kolm kuud on tegutsenud, on raamat,” fikseeris kitarrimees ning teda hakkas painama küsimus, miks Eestis ei ole sellises avameelsuse astmes raamatuid kirjutatud ega tõlgitud.