Võsu rannaala arendus võiks valmida aasta lõpuks

Haljala vallavalitsus teeb praegu tööd selle nimel, et lähiajal kuulutada välja hange Võsu rannaala ehitaja leidmiseks. Haljala vallavolikogu esimees Vello Väinsalu täpsustas, et hange korraldatakse kahes osas: esimese hankega otsitakse ehitajat, kes teeks üldehituslikud tööd – neist kõige mahukam on rannaäärse parkla ja paari rajatise valmis ehitamine –, teisega aga atraktsioonide ehitajat.