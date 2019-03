Janele pühendatud peol nutta ei tohtinud

Pajusti klubi laval ekraanil vahelduvad pilkuvate tähekeste all pildid Janest ja temaga tantsuteed astunud kaaslastest. Jane on neil nii särav, nii lõbus. Tantsimas, korraldamas, aina naermas. Kireva galerii taustaks mängib “Moon River”. Algab Jane Paberiti, ALS-i (amüotroofset lateraalskleroosi) põdeva naise, kes on otsustanud oma elu lõpetada Šveitsis abistatud suitsiidiga, lahkumispidu “Saadame Jane tantsuga ära!”.