ARNO hakkab koolikohtadest infot jagama

Kohta pakutakse kõikidele lastele, kelle vanem ei ole linnavalitsust teavitanud mõne muu kooli (Rakvere erakoolid, mõni muu kool väljaspool Rakveret) valimisest. Kui vanem on tema lapsele määratud kooliga nõus, teavitab ta sellest linnavalitsust kuni 29. märtsini ­e-keskkonna ARNO kaudu. Kõikidele lastele, kelle kohta on nõustamiskomisjoni otsus, on elukohajärgseks kooliks otsuses soovitatud klass või kool.