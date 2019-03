Endist Tapa spordikooli direktorit vedas tervis alt

Vallavanem Riho Tell lausus, et eelmise aasta augusti keskpaigast ametis olnud direktor viibis töölt pikka aega ­eemal haiguse tõttu ning tema tervislik seisund pole endiselt kiita. “Tervislikel põhjustel tuli [tööleping] lõpetada. Tal oleks varsti juba neli kuud järjest [haiguslehel] täis saanud. Päris raskelt on haige,” kõneles Tell ja kummutas samas teooria, nagu oleksid probleemid seotud tööga. “Kohe läheme uue konkursi peale ja kuulutame selle igal pool välja,” lisas vallajuht. Kuni uue direktori leidmiseni hoiab spordikooli igapäevatööl silma peal õppejuht Krista Lepik.