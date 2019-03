Tapa käsipallurid andsid Viimsi esindusklubile vastu nina

Teisel pooltunnil jäi Tapa pea neljaks minutiks vähemusse, aga võitles kaitses hästi ja hakkas seejärel uuesti edu suurendama. Järjekordselt võideti kümneminutiline periood seisuga 7:1, Puierästi värava järel kirjutati edunumbrid juba kahekohalise arvuga ning Viimsi oli löödud.

Treener Elmu Koppelmann tõdes, et 15 minutiga tuli Tapa mänguline ülekaal välja. “Räägin ülivõrretes. Ükskõik kelle platsile panin, andis maksimumi. Kaks kolmandikku mängust oli puhtalt meie käes,” kõneles Koppelmann ja lisas, et mäng oli ilus. “Mikola Naum on pannud värava lukku ja ta annab noortele meestele indu juurde,” märkis tapakate juhendaja. Tribüünitäiele publikule esinesid sel korral Kerli Relli tantsutüdrukud Tamsalust.