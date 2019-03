Kevadtorm toob Virumaa metsadesse 9000 võitlejat

Tänavu langeb Kevadtormi põhiraskus suuresti just Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnale, kuid puudutab ka Harju ja Jõgeva maakonda. Ida-Virumaal saavad õppusest osa peaaegu kõik omavalitsused peale Narva, sest erisuguseid tegevusi jätkub nii Alutaguse, Lüganuse, Jõhvi ja Toila valla kui ka Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linna territooriumile. Lääne-Virumaal on peamised toimumiskohad Vinni ja Viru-Nigula vald, kuid aktiivselt tegutsetakse ka naabermaakonnas asuval keskpolügoonil ning Tapal, kus asub 1. jalaväebrigaadi keskus.

Kui Virumaa Teataja kirjutas eelmisel nädalal, et õppuse käigus harjutatakse muu hulgas meredessandi tegemist ja selle tagasilöömist, siis Aivo Vahemets kaitseväe pressijaoskonnast ütles, et dessandi korraldamine oli küll õppuste planeerimise puhul jutuks, kuid praeguse plaani kohaselt seda siiski ei tehta.

Ehkki õppus algab juba 29. aprillil ning kestab peaaegu kolm nädalat, jääb õppuste intensiivsem osa ajavahemikku 2.–10. maini. Sel ajal kasutatakse intensiivsemalt ka erisuguseid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid, õppegranaate ja valgusrakette. Kuna liigub ka palju rasketehnikat ja õppuste alalt lendavad üle lennuvahendid, tasuks mürapelglikud loomad sel perioodil toas hoida ning lastele kindlasti selgitada, mis parasjagu toimumas on. Samuti rõhutab kaitsevägi, et mitte mingil juhul ei tasu lõhkamata imitatsioonivahendeid leides neid katsuda, sest oht viga saada on suur. Leiu korral tuleks pöörduda kas õppuste korraldaja või päästeameti poole.