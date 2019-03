Juhtkiri: valimisjärgne paaritumistants

Olukorda, kus kolmikliidu sõlmimise plaani peavad programmiliselt väga erinevad erakonnad, on suisa hasartne jälgida. Oletusi on palju: ühed ütlevad, et Isamaa blufib ja kerib oma hinda, teised peavad juba keskerakonna varajasi matuseid. Ilmselt ei eksi keegi. Jüri Ratas peaministri ja keskerakonna esimehena mõjus vähemalt alguses sirgjoonelise ja ausana. Savisaare skeemitamistest tüdinud rahvale tuli tema otsustusvõimelisus meeldiva värskusena ning oli näha, et partei seeski oldi tema poolt. On küll spekuleeritud, et reformierakonnale tehti ära sellepärast, et erakonna eesotsas on naine. Ei usu. Olnuks seal Jürgen Ligi või keegi kolmas, ikkagi poleks Ratas peaministritoolist loobunud. Tema samme on mõnevõrra mõistnud reformierakondlane Taavi Rõivas, kes tõdes, et oli isegi peaministri kohast ilma jäädes mõnda aega pehmelt öeldes peata.