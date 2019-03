Elu pärast ja enne kõike

Minu puhul ilmnes, et pärast kõiki neid aastaid riigikogu koosseisudes on aeg ader uuele vaootsale seada. Päris künnikogemus on mul ka. Hobusega pole proovinud, aga T-150-ga, suure traktoriga, kündsin juba viieteist-kuueteistaastaselt. Minult on küsitud, kuidas mu valimisjärgne meeleolu on. Tänan küsimast, hea! Jätkan rõõmsa meelega, kuid elusse täie tõsidusega suhtudes. Matti Nykänenil oli palju vahvaid ütlemisi, aga lähtun järgmistest: “Elu on inimese parim aeg” ning “Kogenud inimesena võin öelda, et nii mõndagi on veel kogeda” – seega “Iga tšääns on võimalus!”.