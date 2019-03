Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

50 aastat tagasi

28 aasta jooksul on meie teatris olnud juba tosin peanäitejuhti, aga keegi neist pole hakanud armastama Rakvere teatrit. Teame, et Kulno Süvalepa peletas meilt ära just seesama raske töö, mille tõi kaasa teise lavastaja puudumine. Võib-olla peaks julgemini rakendama lavastajaülesandeisse ka oma kollektiivi kogenumaid jõude.