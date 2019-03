Kevad tuleb! Neljapäevaks lubatakse kuni seitse soojakraadi

Öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab lund ja lörtsi, hommikupoole ööd sadu Lääne-Eestis harveneb ja lumi asendub lörtsi- ja vihmahoogudega. Puhub kagu- ja lõunatuul 4–10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur ulatub –3 kraadist Kirde-Eestis kuni +2 kraadini saartel.

Peipsi järvel puhub kagutuul 7–10, puhanguti 13 m/s. Sajab lund ning nähtavus on mõõdukas või halb. Külma on 1–3 kraadi,

Päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab kohati vähest lörtsi ja vihma, pärastlõunal jõuab tihedam lörtsi- ja vihmasaju ala Lääne-Eestisse ja laieneb õhtuks üle Eesti. Puhub kagu- ja lõunatuul 4–10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 2–7 soojakraadini.

Peipsi järvel puhub kagutuul 7–10, puhanguti 13 m/s. Pärastlõunal on tulekul lörts ja vihm ning nähtavus on mõõdukas. Sooja on 2–3 kraadi.