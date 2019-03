Erakondade liidu kokkuleppe rääkimised Riigivolikogus

Riigikogu valimiste järel liitsid-lahutasid kommentaatorid ja kiibitsejad erakondade mandaate, ennustades võimalikke uusi valitsuskoalitsioone, ning ühessegi neist ei mahtunud EKRE. Reformierakond välistas esimees Kaja Kallase suu läbi koostöö kohe, keskerakonda oli EKRE enne valimisi nüpeldanud aga nii et vähe pole ja keegi ei uskunud, et need kaks ühe laua taha istuvad. Muud kombinatsioonid ei sobinud matemaatiliselt.