Juhtkiri: armastus keele ja enda vastu

Emakeele hoidmine ja arendamine algab lugupidamisest iseenda, oma rahvuse ja keele vastu. Vaid sellest pinnasest võrsub nii soov kasutada keelerikkusi igapäevakõnes kui ka luua termineid teaduskeelde. Esimesel Eesti ajal töötasid parimad teadlased suuresti õhinapõhiselt välja oma eriala terminoloogiat, et teaduse uusimatest saavutustest saaks kõnelda eesti keeles. See oli eneseväärikuse küsimus. Kuhu oleme selle väärikuse kaotanud? Kui kergesti lipsab suust, et eesti keeles polegi sõna, millega ühte või teist asja tähistada. Enamasti on küll, lihtsalt inimese sõnavara on vaene. Kui aga terminit tõesti pole, siis on aeg see luua! Tänavu on emakeelepäeva eel kuulutatud välja nii mõnigi konkurss, leidmaks vasteid võõrväljenditele või kohmakatele tõlkekonstruktsioonidele. Nõnda võivad eesti keele pirrud siiski lüüa kahest otsast lõkendama ja koita võimalus, et me ei muutugi poolekeelseks, püüdlikult võõrkeelt purssivaks ... Jah – kelleks?