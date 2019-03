Memento peab Pajustis sünnipäevapidu

Rakvere Mementol on 158 liiget ja liikmete arv kahanemise asemel hoopis kasvab. “Ühinguga liituvad inimesed, kellele on oluline ajaloolise mälu säilitamine,” ütles Liina Kuusk.

Memento Rakvere ühingu 30. aastapäeva pidulik tähistamine toimub 18. märtsil algusega kell 12 Pajusti klubis, kus ühing 30 aastat tagasi ka loodi. “Oodatud on kõik ühingu algaastatel ühingu tegevusega seotud olnud inimesed, kõik represseerimiste all kannatanud ja kõik Memento Rakvere ühingu liikmed. Külalistena on oodatud kõik, kelle jaoks ajaloolise mälu säilitamine on olnud tähtis ja oluline,” rääkis Liina Kuusk. Memento eribussid Pajustisse väljuvad 18. märtsil kell 11.15 ja 11.40 Rakvere bussijaama tagusest parklast.