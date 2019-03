Haljala vald kasvatas eelarvet

Eelarve tuludest moodustavad 71,6 protsenti maksutulud, täiendavateks tuludeks on riigilt saadavad toetused. Põhitegevuse kuludeks on ette nähtud 5 880 420 eurot, mida on 12,4 protsenti enam, kui oli 2018. aasta eelarves. Suurimad kulud on tööjõu- ja majandamiskulud, samuti kulud sotsiaalvaldkonna ja kolmanda sektori toetuseks.