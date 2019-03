Siret Kotka-Repinski: koalitsiooniteemal on erakond juba lõhestunud

Lääne-Virumaalt 2095 häälega riigikogusse valitud keskerakondlane Siret Kotka-Repinski annab vihjamisi mõista, et talle sobinuks koalitsioon reformierakonnaga rohkem kui praegune olukord, kus kõne all keskerakonna liit EKRE ja Isamaaga. Kes tahab ridade vahelt lugeda, see leiab järgnevast intervjuust nii jäägitu poolehoiu erakonna otsustele kui ka ohke, et oli nüüd seda jama siis tarvis.