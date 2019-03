Ükstükki kandev eriihar ehk Meie armas emakeel

Eks ole iga inimene mingil eluhetkel tundnud, et sõnu napib. Kurb, kui piiratud sõnavara tõttu jääb väljendamata mõni oluline mõte või avaldamata suur tundepalang. Siis tuleb abi otsida. Virumaa Teataja ulatab siinkohal lugejaile väikese leksikoni, mida võiks iga päev kasutama hakata. Veebipõhised sõnaraamatud on suurepäraseks abiks. Näiteks Keeleaida või eesti keele instituudi (EKI) kodulehel võib kulutada tunde, et sõnadega mängida.