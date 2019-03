Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kalasportlaste piletite pikendamisel tuleb tänavu kõigil kalasportlastel sooritada eksamid. Küsimusi on kokku kolmkümmend kolm ja need hõlmavad organisatsioonilisi, looduskaitsealaseid, ohutustehnilisi ning kalasporti puudutavaid probleeme. Küsimused on trükitud ja antakse igasse sektsiooni tutvumiseks.