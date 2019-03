Maanteeamet asub kehtestama massipiiranguid

"Kogu talve jooksul toimunud külma ja sula pidev vaheldumine ning sellest tingitud tihedam kloriidide kasutamine on jätnud jälje paljudele teedele," tunnistas maanteeameti lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla. "Katete lagunemist on vähem neis kohtades, kus liikluskoormus on väiksem."

"Kõige hullem aeg ehk märtsi lõpp ja aprilli algus on veel ees, kuna siis teede lagunemine intensiivistub," tõdes Vaidla. "Ent hooldepartnerid on valmis ning teede parandamisega alustatakse niipea, kui ilm seda võimaldab."

Just seetõttu on maanteeamet juba asunud kehtestama massipiiranguid nii kergkattega kui ka kruusateedel. Sealgi on olukord keeruline, sest osa teid on jääs, osa külmunud ning osa juba kuivad. Maanteeamet ootab liiklejatelt mõistvat suhtumist ja palub kehtestatud piirangutest kindlasti kinni pidada.