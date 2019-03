Kohtutäiturit rünnanud mees peeti kinni Sõmerul

Prokurör Lauri Jõgi selgitas, et hoolimata sellest, et mehel puuduvad kehtivad kriminaalkaristused, oli isikut arvestades siiski põhjendatud taotleda kohtult tema ühiskonnast eraldamist, mis antud juhul tähendab tema paigutamist psühhiaatriahaiglasse. "Tänaseks kogutud tõendite pinnalt ilmneb, et rünnak ei toimunud ajendatuna kohtutäituriga tekkinud konfliktist, vaid isiku käitumise põhjused tulenesid tema vaimse tervise häirest. Kuigi kahtlustataval puuduvad kehtivad kriminaalkaristused, on siiski ka varasemalt fikseeritud tema vägivaldne käitumine. Samuti on isik viibinud varasemalt tahtevastaselt kinnises raviasutuses, mistõttu oligi põhjendatud taotleda kohtult tema liikumisvabaduse piiramist ning tema hoidmist keskkonnas, kus talle on tagatud vajalik arstiabi," lisas prokurör Jõgi.