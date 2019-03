Analiis Veeremaa Tamsalu gümnaasium

Minu jaoks on eesti kirjanduse alus Kristjan Jaak Petersoni luuletus “Kuu”, mis räägib meie keele voolavusest, õrnusest ja rammust. Seal on kõneldud eesti keelest nii võimsalt, et ainuüksi see luuletus võiks tagada eesti keele püsimajäämise. Olen viimasel ajal palju ingliskeelseid raamatuid lugema hakanud, kuid tunnistan, et emakeelsed on siiski südamelähedasemad.