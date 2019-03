Läänevirulane püüab jazz’i-tegija tiitlit

Jana Kütt on käinud Kunda muusikakoolis, Kelli Pärnaste laulustuudios Rakveres, ­­ H. Elleri nimelises Tartu muusikakoolis ja õpib praegu Eesti muusika- ja teatriakadeemias Kadri Voorandi käe all džässlaulu ning on end täiendanud Rootsis Göteborgi muusikaakadeemias.