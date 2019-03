Muutlik ilm pakkus tagalapataljoni sõduritele uusi õppetunde

“Meie väljaõpet soodustas vaheldumisi külm ning sula ilm, mis lõi meie sõduritele keerulisema keskkonna. Lisaks ilmaoludega arvestamisele pidid sõdurid nii päevasel kui ka öisel ajal olema valmis vastase rünnakuks, varitsuseks ning luureks ehk paiknemisala kaitsmiseks,” rääkis õppekompanii ülem leitnant Rein Adoson ja lisas, et iga välilaagriga saavad sõdurid oma erialal targemaks ning seetõttu on iga järgnev laager eelnevast intensiivsem. “Me timmime vaikselt kruvi peale, et aprilli lõpus toimuval õppusel Kevadtorm saaksid meie sõdurid ennast kõige paremast küljest näidata.”

Kui laagripaika jälginud ning rünnanud vastasega, keda etendasid staabi- ja sidekompanii kaitseväelased, said sõdurid hakkama, siis varustuskompanii aspirandi Thomas Tammuse tõdemusel kujunes just ilmast sõduritele ­ootamatult tugev vastane. Nimelt said eelmise nädala esmaspäeval laagripaika jõudnud ning paiknemisala kõikide reeglite kohaselt rajanud sõdurid järgmise päeva hommikul ebameeldiva üllatuse osalisteks: maskeerimisvõrgud polnud öösel maha tulnud raske lume all vastu pidanud ja olid kokku vajunud, kannatada olid saanud ka toetuspostid. “Nüüd me teame, et lisaks positsiooni rajamisele selliselt, et meid oleks võimatu avastada nii maalt kui ka õhust, peame arvestama sellega, et meie töö peaks igasugustele ootamatustele vastu. Kindlasti ei tee me järgmine kord sama viga,” kõneles aspirant Tammus.