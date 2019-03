Kauri lasteaia pesamunad saavad oma maja

Eralasteaia Kaur perenaine Anne Nõgu rääkis, et seni toimetasid sõimeealised nendes ruumides, kus Kauri lasteaialapsedki, kes vanuses kolm kuni seitse eluaastat. Nõgu sõnul vajas see aga varem või hiljem muutmist, sest pisikesed vajavad teistsugust keskkonda. "Alustades sellest, et kraanikausid oleksid madalamal, kuni oma mänguasjade ja ronimispuudeni," kõneles Nõgu. Nüüd on algatatud Rakveres Koidula 14 asuva kinnistu detailplaneering, mis näeb ette kõrvalhoone ehitamist.