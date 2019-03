Vihula mõisas kõlavad kaks kaunist kontserti

See on omanäoline projekt, kus kasutades luupereid ja arvutit, luuakse eriline kõlapilt ja viiakse kuulaja imelisse helidemaailma. Tänapäevase tehnika abil on võimalik laval teha muusikat ning esitada seda kujul, mis varem polnud võimalik. Nüüd saab üks mees mängida laval rohkem kui seitset instrumenti. Kontserdil tuleb lisaks Alen Veziko loomingu paremikule esitamisele tema uudislooming sügisel ilmuvalt stuudioalbumilt, mis on järjekorras seitsmes. Sellest tulenevalt on kava pealkiri “Soolo 7”.

Päev hiljem, pühapäeval kell 17 on kavas “3 meest, naine ja kontsert”. Kontserdi tutvustuses öeldakse, et kõigepealt oli sõna– eks selle üle või vaielda. Kui aga kaevuda eesti luuleklassikasse, siis on täiesti selge, et paljud imelised laulud on inspireeritud just meie poeetide parimatest tekstidest.