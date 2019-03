Harjumuste arhitekti loeng muudab elu

Tegemist on Kadrinast pärit talendika noormehega, kes on avatud meelega mõtleja, ettevõtja, koolitaja, diskor ja maailmaparandaja. Viimase kaheksa aasta jooksul on ta täielikult sukeldunud isikliku arengu maailma ning püüdnud enda jaoks kokku panna aju efektiivse kasutamise ja reaalsuse loome juhendit.