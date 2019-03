Selle näidendi on tuntud karikaturist ja stsenarist Peep Pedmanson kirjutatud just Sepo Seemanile.

Iga mees on poeg ja tavaliselt ka isa. See on imelihtne ja imeselge. Sellest Sepo Seeman sel ühe mehe õhtul räägibki. Inimeselt inimesele.