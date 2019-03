Tänavuse Rakveres toimuva balletipeo juhtmõtte on ballettmeister, lavastaja ja endine baleriin Mai Murdmaa sõnastanud kaunilt: “Ballett on nii tantsitud mõte kui tantsitud muusika. Mõtet võib tantsida ka muusikata ning tants ise võib olla muusika.”

Anne Nõgu, kes on Rakveres balletikunsti andunud eestvedaja, sõnas, et teist korda toimuv Eesti balletikoolide gala on meie linnale au. “See on suur tunnustus, et kõik kutsutud koolid võtsid kutse vastu ja tulevad siia hea meelega,” märkis tänulik Anne Nõgu.