Kolumn: koos tegemise needus

Ja loomulikult, kes söandakski vastu vaielda. Koostöö oma parimas vormis on kahtlemata ihaldusväärseim sotsiaalne interaktsioon. Küllap on kõik kogenud, kuidas õnnestunud koostöö tulem on kaugelt parem kui kõigi koos töötavate asjaosaliste saavutatud tulemuste kogusumma. Mõtestatud, motiveeritud ja õlitatult kulgev koostöö on ideaal, mille poole püüelda tuleks.

Hoopis teine asi on aga see, kas ja kuidas palju kiidetud koostööharrastus inimestel siis ka tegelikkuses välja tuleb. Ideaalid on toredad, kuid vaid senikaua, kuni need argielu hallusest vaadatuna liiga kõrgeks ja kättesaamatuks ei muutu, vastasel juhul tekitavad need juba frustratsiooni. Tõendeid ei tasu liiga kaugelt ilmselt otsida, tarvitseb vaid küsida kellegi käest, kel oli võimalus maitsta elu “ideaalse” ühiskondliku korraga impeeriumis, mille õigusjärglane Eestist ida poole jääb.