Rakvere tänavad: korras peatänavatest sea songermaani

Võrdlus kuumaastikuga pole Lennart Korbe arust kohane. “Igal kevadel on olukord samasugune,” pareeris ta. “Seis pole katastroofiline. Muljet võivad võimendada kontrastid: oleme peatänavad päris heasse seisu saanud ja neilt kõrvale pöörates võib tunduda, et auke on palju.”

Rakveres on tänavaid ligi 100 kilomeetrit. Umbes neljal-viiel kilomeetril asfaltkatet veel pole: Malmi, Härma, Kütuse, Allika, Mäekalda ja mõni tänav veel on kaetud kruusa või freespuruga. Lennart Korbe sõnul on palju remonditud viimasel kolmel-neljal aastal, varem polnud raha. “Oli valik, kas remondime ühe tänava korralikult ega tee mujal midagi või kõpitseme kõikjal hädapäraselt,” lausus ta. “Viimastel aastatel oleme saanud teha mõlemat ja linna mitu peamagistraali on juba päris head.”