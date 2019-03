Üllar Saaremäe telesaates: ma ei ole mingit otsust veel langetanud

"Praegu käib üksteise kompamine, mingisugust otsust ei ole veel langetatud. Ka mina ei ole mingit otsust veel langetanud. Ma olen sinna valitud, ma tahan Isamaad aidata, olen seda tahtnud, ja ütlen ka oma sõpradele, pojale ja valijatele, et ma tahan seista nende põhimõtete eest, millest ma olen rääkinud. Kui seda võimalust ei teki, siis ei ole mõtet sinna ka rahva raha pärast istuma minna," lausus Üllar Saaremäe. Mees ütles, et kui ta näeb, et tal kodanikuna ei ole parlamendis õieti midagi kaasa rääkida, siis on targem neli aastat kulutada päristööd tehes.