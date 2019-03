Sombune talveilm ei taha kuhugi kaduda

Ilmateenistuse teatel on esmaspäeva öösel pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi, hommikul Lääne-Eestis sadu lakkab. Puhub kagu- ja lõunatuul, pärast keskööd pöördub edelasse 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 1-4 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõunatuul 4-10, saartel puhanguti 15 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.

Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma, lörtsi ja lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, öö hakul saartel puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Teisipäeva päeval on valdavalt pilves ilm. Ajuti sajab vihma ja lörtsi. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 2-7 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.