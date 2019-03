Galerii: Eesti balletikoolide galat austasid oma kohalolekuga Toomas Edur ja Alena Shkatula

Omaaegne tippbaleriin Juta Lehiste ütles, et kõik balletikoolid tõid esinema oma parimad õpilased. "Laval oli erineva tasemega numbreid, kuid sellised kontserdid innustavad koole, et end näidata parimal tasemel," sõnas Juta Lehiste. Ta kiitis Tallinna balletikooli õpilasi, kuid talle meeldis ka IDA tantsukooli esitus Pizzicato balletist "Sylvia". "See oli number, millega lapsed said hakkama, see oli õpetatud lähtuvalt nende tasemest," hindas Juta Lehiste.