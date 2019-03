Vinni valla ilusat algatust varjutab vallavanema küsitav tegevus

Paljud omavalitsusjuhid on korduvalt rõhutanud, et on vallavanemad 24/7. Vinni vallavanem Rauno Võrno näikse seda mitte pooldavat – tema saadab sotsiaalmeedias oma sõpradele kirju tavakodanikuna isegi siis, kui need puudutavad konkreetselt omavalitsusega seonduvat.

FOTO: Marianne Loorents