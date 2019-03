Juhtkiri: kaabud abordiõigusest

Noorte murekirjadele järgnes kultuuriinimeste aktsioon “Kõigi Eesti”, millega tõmmatakse tähelepanu rahulolematusele praeguse poliitilise olukorraga. Vähem kui ööpäevaga liitus aktsiooniga pea kakskümmend tuhat inimest üle Eesti, nende hulgas hulk avaliku elu tegelasi.

Oma muret tuleviku pärast on avaldanud ettevõtjad, kes valutavad südant vaba tööjõu liikumise pärast peale EKRE võimuletulekut, viimase pöördumise sai Jüri Ratas aga Eesti naistearstidelt, kelle meelest ei ole vaja lahtisest uksest sisse murda ehk koalitsiooni tasemel arutada naiste abordiõiguse üle.

Kui palju sellised pöördumised Jüri Ratast mõjutavad, on raske ennustada. Vastasleeri kogenud poliitik Jürgen Ligi julges arvata, et paksu nahaga Ratasele on need kui hane selga vesi. Ajakirjanik Mihkel Raud oli telesaates “Kolmeraudne” aga lootusrikkam ning avaldas arvamust, et küllap Ratas välise surve all ühel hetkel murdub.

Tõde on aga see, et inimesed on mures, ning selle asemel et rahulikult jätkata oma igapäevatööd, peavad näiteks naistearstid pühendama aega sellele, et tõestada juba tõestatut: Eestis on abortide arv aastate jooksul pidevalt vähenenud ning ka raseduse katkestamist kaaluvatele naistele pakutav nõustamisteenus on praegu täiesti toimiv, ja see ei ole konservatiivide hiilgav töövõit, nagu seda esitleda püütakse.