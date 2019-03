Kiri: kellele on see Pika tänava ilu mõeldud?

Mina isiklikult ei saa aru, millega meil selle suurprojekti näol tegemist on. Kas see on mingi omalaadne performance, kas see on kunstiteos või ühe linnaosa kapitaalne renoveerimisprojekt? Palju hea ja ilusa hulgas, mis on linnas sündinud, näeme arvukalt objekte, milles on mitu korda rohkem kunsti kui funktsionaalsust ja kasutajasõbralikkust. Võtke või Vallimäe trepp, mida mööda kõndida on ebamugav, võtke Keskväljaku varese moodi bussipeatus, mis vihma eest ei kaitse. Mullahunnik seisab Keskväljaku eklektiliste kellukate kõrval juba aastaid.